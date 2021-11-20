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Состоялась встреча между администрациями связи Азербайджана и Турции

Состоялась встреча между администрациями связи Азербайджана и Турции В Анкаре состоялось двустороннее координационное заседание между администрациями связи Азербайджана и Турции по согласованию радиочастотных присвоений для цифровых теле- и радиовещательных станций и сетей мобильной связи.
ИКТ
20 ноября 2021 г. 13:18
Состоялась встреча между администрациями связи Азербайджана и Турции

В Анкаре состоялось двустороннее координационное заседание между администрациями связи Азербайджана и Турции по согласованию радиочастотных присвоений для цифровых теле- и радиовещательных станций и сетей мобильной связи.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта.

Азербайджан на заседании представляли представители министерства цифрового развития и транспорта, министерства связи и новых технологий Нахчыванской Автономной Республики, Государственного управления радиочастот, а также операторов мобильной связи.

Стороны обсудили и согласовали частоты и другие технические параметры цифрового радио- и телевещания на приграничных территориях двух стран, принципы и критерии координации, использование частот для мобильных систем и технические параметры.

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Версия на английском языке Communication administrations of Azerbaijan, Turkey hold meeting
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyənin rabitə administrasiyaları arasında görüş keçirilib

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