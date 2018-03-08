Состоялась расширенная презентация усовершенствованного проекта Onbranch

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Состоялась расширенная презентация азербайджанского стартап-проекта Onbranch для местных и иностранных инвесторов.

Как сообщает Report, на церемонии учредитель проекта Эльчин Аскеров подробно проинформировал представителей Baku Business Factory, Агентства инноваций и технологий Грузии (GİTA), инвестиционных компаний Азербайджана и Грузии о мобильном приложении Onbranch.

Учредитель проекта отметил, что Onbranch успешно завершил важный этап развития. Так, данный стартап, начиная с прошлого года, был активно протестирован в секторе общественного питания. В результате продуктивного обмена мнениями с владельцами помещений и поэтапных тестов платформа Onbranch была усовершенствована.

Новшества нашли свое отражение в первую очередь в интерфейсе главной страницы, дизайне страниц пространства и навигации пользователей. Рост числа пользователей в последние месяцы также сыграл значимую роль с точки зрения усовершенствования.

"Вы видите единую и простую платформу, объединяющую все места города в одно пространство. Определенные исследования и практические тесты были очень значимы для создания системы, отвечающей интересам владельцев бизнеса в различных категориях. С другой стороны, нельзя было забывать и о простых пользователях. В итоге мы получили удобный для каждого пространства и каждого посетителя интерфейс", - сказал Э.Аскеров.

Руководитель проекта отметил, что в расположенном в центре Баку кафе Coffee House можно полностью воспользоваться функциями мобильного приложения Onbranch:

"Посетив это место, можно наглядно увидеть и воспользоваться всеми преимуществами нашей платформы. Coffee House служит в качестве образца как для пользователей, так и для других пространств. В ближайшее время число таких образцов значительно увеличится".

В конце презентации были обсуждены план развития проекта в Азербайджане, а также возможности продвижения в регионах, была достигнута договоренность о расширенной презентации проекта в Грузии и организации встречи с потенциальными инвесторами.