​Состоялась 10-я церемония вручения премии Azeri Business Award

29 февраля 2020 года в Buta Palace состоялась церемония вручения Национальной премии в области бизнеса Azeri Business Award по итогам 2019 года, организованная журналом Business Time.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие 300 человек – чрезвычайные и полномочные послы, представители разных государственных ведомств и ведущих компаний страны, менеджеры высшего звена, специалисты в различных отраслях экономики, иностранные гости и представители СМИ.

Кроме того, в церемонии приняла участие делегация из Грузии во главе с мэром города Батуми Лашей Комахидзе.

Лауреаты являются представителями различных секторов экономики, включая строительство и производство строительных материалов, медицину, банковскую сферу, сельское хозяйство и другие.

Лауреатом персональной премии за вклад в развитие двусторонних отношений между странами стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Азербайджане Шерзод Файзиев. Как было отмечено выше, среди гостей присутствовали и другие дипломатические лица, включая послов Франции, Чехии, Грузии и других стран.

Партнерами Azeri Business Award 2019 выступили компании Autolux, Faberlic и Elite Group, а друзьями мероприятия стали компании SmartFlame, iBroker, Grante, AzNar, Minabi и King Edward.

Перед церемонией вручения премии в Buta Palace была проведена выставка-презентация товаров и услуг организаций, компаний-лауреатов Azeri Business Award.

Кроме того, партнер мероприятия – компания Autolux провела презентацию нового автомобиля Land Rover Discovery Sport.

В этот вечер гостей и лауреатов также приятно порадовало живое музыкальное исполнение.

Среди информационных партнеров мероприятия – Apa.az, Lent.az, Marja.az, News.az, Vesti.az, KaTV1, Report.az, агентство SIA, Urban.az и Navigator.az.

Лауреаты премии Azeri Business Award 2019

Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Азербайджане Шерзод Файзиев – За вклад в развитие торгово-экономических отношений

Намиг Гаджиев, директор компании Yağmur-2 – Деловая репутация

Мирджалал Казыми – За высокие достижения в сфере трансплантологии. Врач года.

Вюсаля Махиргызы, генеральный директор APA Group – Персона года в сфере СМИ

Premium Bank – Банк года

Max Print – Высокие стандарты качества. Полиграфические услуги и сувенирная

продукция

Magna (“Cahan Sənaye Kompleksi” MMC) – Бренд года

Zeytun Pharmaceuticals – Сеть аптек года

Caspian Service – Эко-проект года

HTech Invest –IT-компания года

Range Rover Velar – Автомобиль класса люкс

Kartmane (Rabitəbank) – Банковский продукт года

Gold Buta – За вклад в распространение национальных традиций и колорита

Shahenshah – Торговая марка года на рынке натуральных соков

Fab Boya – За высокие достижения в сфере производства красок и химических материалов

Elatus – Дом моды года

ARIS – Высокие стандарты качества. Системы полива

Collezione – Интерьерный шоурум года в люксовом сегменте

Xurcun – Народная марка

VS Energy Service – Компания года. Строительно-монтажные услуги и строительство

New Europe – Высокие стандарты качества. Агентство недвижимости

Sobsan Boyaları – Компания года. Лакокрасочная продукция

SOCAR Petroleum – Сеть автозаправочных станций года

Hajiqabul Green House – За высокие результаты, достигнутые в сфере сельского хозяйства

İydə – Сеть парфюмерных магазинов года

BADAM Patisserie – За вклад в пропаганду древних и традиционных рецептов азербайджанской кулинарии

Деловой журнал Business Time, выступающий учредителем премии Azeri Business Award, успешно функционирует в Азербайджане на протяжении 12 лет. Данный журнал является ведущим периодическим изданием Азербайджана в области экономики и бизнеса.

Business Time оказывает содействие национальному бизнесу в поиске и эффективном применении современных, гибких и обеспечивающих конкурентоспособность компании управленческих решений и посвящает читателей в актуальные и злободневные процессы, происходящие в экономике страны, посредством публикаций аналитических и информационных материалов с привлечением ведущих экспертов в своей области.

Церемония вручения Национальной премии в области бизнеса Azeri Business Award, учрежденная в 2009 году, является одним из самых престижных мероприятий Азербайджана в сфере бизнеса. Она ставит в пример лучшие организации и компании, создает новый имидж национального бизнеса, а также продвигает новые стандарты деловой этики в стране.

Премия присуждается наиболее ярким и динамичным участникам азербайджанского рынка, которые формируют новый облик национального бизнеса. Главным фактором в определении победителей являются темпы роста деятельности номинанта.