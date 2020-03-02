​Состоялась 10-я церемония вручения премии Azeri Business Award

29 февраля 2020 года в Buta Palace состоялась церемония вручения Национальной премии в области бизнеса Azeri Business Award по итогам 2019 года, организованная журналом Business Time.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие 300 человек – чрезвычайные и полномочные послы, представители разных государственных ведомств и ведущих компаний страны, менеджеры высшего звена, специалисты в различных отраслях экономики, иностранные гости и представители СМИ.
Кроме того, в церемонии приняла участие делегация из Грузии во главе с мэром города Батуми Лашей Комахидзе.
Лауреаты являются представителями различных секторов экономики, включая строительство и производство строительных материалов, медицину, банковскую сферу, сельское хозяйство и другие.
Лауреатом персональной премии за вклад в развитие двусторонних отношений между странами стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Азербайджане Шерзод Файзиев. Как было отмечено выше, среди гостей присутствовали и другие дипломатические лица, включая послов Франции, Чехии, Грузии и других стран.
Партнерами Azeri Business Award 2019 выступили компании Autolux, Faberlic и Elite Group, а друзьями мероприятия стали компании SmartFlame, iBroker, Grante, AzNar, Minabi и King Edward.
Перед церемонией вручения премии в Buta Palace была проведена выставка-презентация товаров и услуг организаций, компаний-лауреатов Azeri Business Award.
Кроме того, партнер мероприятия – компания Autolux провела презентацию нового автомобиля Land Rover Discovery Sport.
В этот вечер гостей и лауреатов также приятно порадовало живое музыкальное исполнение.
Среди информационных партнеров мероприятия – Apa.az, Lent.az, Marja.az, News.az, Vesti.az, KaTV1, Report.az, агентство SIA, Urban.az и Navigator.az.
Лауреаты премии Azeri Business Award 2019
Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Азербайджане Шерзод Файзиев – За вклад в развитие торгово-экономических отношений
Намиг Гаджиев, директор компании Yağmur-2 – Деловая репутация
Мирджалал Казыми – За высокие достижения в сфере трансплантологии. Врач года.
Вюсаля Махиргызы, генеральный директор APA Group – Персона года в сфере СМИ
Premium Bank – Банк года
Max Print – Высокие стандарты качества. Полиграфические услуги и сувенирная
продукция
Magna (“Cahan Sənaye Kompleksi” MMC) – Бренд года
Zeytun Pharmaceuticals – Сеть аптек года
Caspian Service – Эко-проект года
HTech Invest –IT-компания года
Range Rover Velar – Автомобиль класса люкс
Kartmane (Rabitəbank) – Банковский продукт года
Gold Buta – За вклад в распространение национальных традиций и колорита
Shahenshah – Торговая марка года на рынке натуральных соков
Fab Boya – За высокие достижения в сфере производства красок и химических материалов
Elatus – Дом моды года
ARIS – Высокие стандарты качества. Системы полива
Collezione – Интерьерный шоурум года в люксовом сегменте
Xurcun – Народная марка
VS Energy Service – Компания года. Строительно-монтажные услуги и строительство
New Europe – Высокие стандарты качества. Агентство недвижимости
Sobsan Boyaları – Компания года. Лакокрасочная продукция
SOCAR Petroleum – Сеть автозаправочных станций года
Hajiqabul Green House – За высокие результаты, достигнутые в сфере сельского хозяйства
İydə – Сеть парфюмерных магазинов года
BADAM Patisserie – За вклад в пропаганду древних и традиционных рецептов азербайджанской кулинарии
Деловой журнал Business Time, выступающий учредителем премии Azeri Business Award, успешно функционирует в Азербайджане на протяжении 12 лет. Данный журнал является ведущим периодическим изданием Азербайджана в области экономики и бизнеса.
Business Time оказывает содействие национальному бизнесу в поиске и эффективном применении современных, гибких и обеспечивающих конкурентоспособность компании управленческих решений и посвящает читателей в актуальные и злободневные процессы, происходящие в экономике страны, посредством публикаций аналитических и информационных материалов с привлечением ведущих экспертов в своей области.
Церемония вручения Национальной премии в области бизнеса Azeri Business Award, учрежденная в 2009 году, является одним из самых престижных мероприятий Азербайджана в сфере бизнеса. Она ставит в пример лучшие организации и компании, создает новый имидж национального бизнеса, а также продвигает новые стандарты деловой этики в стране.
Премия присуждается наиболее ярким и динамичным участникам азербайджанского рынка, которые формируют новый облик национального бизнеса. Главным фактором в определении победителей являются темпы роста деятельности номинанта.