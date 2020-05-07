При поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Программы развития ООН, SUP VC, Центра инкубации и акселерации Innoland и организации Net Summit LLC 11-15 мая состоится онлайн-конференция World Net Summit.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

На мероприятии, состоящем в общей сложности из 9 этапов, таких, как Startup Academy, Monex Summit, Government Address, Baku E-Trade Forum, Maintech Forum, Venture Summit, Creathink, Corporate Innovation Forum, Influencer Summit, предусматривается выступление более 30 докладчиков из 15 стран.

В ходе конференции, которая пройдет в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19, состоятся выступления об инновационных стратегиях государств в постпандемический период, шагах, предпринимаемых инвесторами, проблемах, с которыми сталкивается финтех в этот период и др. Кроме того, представители инновационных центров региона обсудят текущую ситуацию в экосистеме стартапов.

Онлайн-конференция начнется 11 мая мероприятиями Startup Academy и Monex Summit. Этап Startup Academy пройдет под модераторством директора SUP VC Вусала Керимли. В качестве докладчиков примут участие председатель Агентства инноваций и технологий Грузии Автандил Касрадзе, главный исполнительный директор Startup Estonia Маарика Труу, главный исполнительный директор Astana Hub Джозеф Циглер, главный исполнительный директор Startup Lithuania Роберта Рудокиене.