Sony выпустит VR-гарнитуру для PlayStation 5 в 2023 году

VR-гарнитура от Sony под названием PlayStation VR2 поступит в продажу «в начале 2023 года».

VR-гарнитура от Sony под названием PlayStation VR2 поступит в продажу "в начале 2023 года".

Как передает Report, об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление компании.

Устройство получит OLED-дисплеи с поддержкой разрешения 4К и частотой обновления кадров до 120 Гц. Поле обзора составит 110 градусов. Sony утверждает, что гарнитура будет подключаться к консоли при помощи одного только кабеля USB-С.

Также компанией были представлены VR-контроллеры в форме сфер с тактильным откликом и системой распознавания прикосновения — гаджет "поймет", где находятся большой, указательный или средний пальцы игрока без необходимости нажимать на кнопки.

Sony пообещала, что к моменту релиза пользователям будет доступно около 20 "крупных" игр для запуска.