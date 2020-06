​Sony представила игры для новой приставки Playstation 5

Grand Theft Auto V, Gran Turismo 7, Hitman III и восьмая часть Resident Evil были представлены в качестве игр для новой игровой приставки Playstation 5.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это произошло в ходе прошедшей в четверг онлайн-презентации, посвященной предстоящему выходу Playstation 5.

Президент и CEO Sony Interactive Entertainment Джим Райан в начале презентации отметил многолетнее партнерство с Rockstar Games, производителем серии игр Grand Theft Auto (GTA). "Мы рады начать сегодня с новости, что это партнерство продлится и в Playstation 5", - сообщил он, добавив, что продемонстрированные во время презентации игры свидетельствуют о том, что новая приставка знаменует самую значимую смену поколений в индустрии за все время.

Как следует из материалов презентации, игра GTA V будет доступна в 2021 году.

Также в ходе презентации были представлены следующие игры для новой консоли: Spider Man. Miles Morales; симулятор вождения Gran Turismo 7; новая часть игры Ratchet & Clank; Project Athia от Square Enix; игра с героем-котом Stray, подробностей которой авторы презентации предпочли не показывать; игра Returnal; Sackboy. A big adventure; гонки Destruction Allstars; магическая игра Kena. Bridge of spirits; Goodbye Volcano High; Oddworld Soulstorm; позволяющая погрузиться в атмосферу Токио Ghostwire; Jett The Far Shore; Godfall; Solar Ash; Hitman III; Astro's Playroom; Little Devil Inside; баскетбольный симулятор NBA 2K21; Bugsnax; Demon's Souls; Deathloop; Resident Evil. Village; Horizon Forbidden West.

В конце презентации также была представлена графическая модель внешнего вида приставки. Ожидается, что консоль появится в продаже позднее в 2020 году.

Изначально презентация была намечена на 4 июня, однако Sony приняла решение перенести ее на более поздний срок на фоне трагедии в Миннеаполисе (штат Миннесота).