Sony представила геймпад для новой приставки PlayStation 5

Японская компания Sony представила новый геймпад под названием DualSence для готовящейся к выходу в конце текущего года приставки PlayStation 5.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", внешний вид контроллера напоминает форму нынешнего джойстика для PS4, однако теперь геймпад почти полностью белый, в отличие от своего предшественника DualShock 4, стандартная версия которого была в черном цвете.

У контроллера будет улучшенная система вибрации и настраиваемые триггеры (кнопками R2 и L2), силу нажатия которых можно будет регулировать, чтобы, например, прочувствовать силу натяжения тетивы лука или изменить ощущения от пулемета или дробовика в игре. Аккумулятор будет большей емкости, а сам геймпад — немного тяжелее предшественника. Вместо кнопки Share («Поделиться») будет кнопка Create («Создавать»), чтобы создавать игровой контент.

Ранее Sony раскрыла характеристики новой консоли PlayStation 5. PS5 получит восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц, графический процессор RDNA 2 производительностью 10,3 терафлопса и 36 вычислительных блоков с частотой 2,2 ГГц с поддержкой трассировки лучей и разрешения 8К. У устройства будет 16 GB GDDR6 оперативной памяти. Также консоль оборудуют SSD-накопителем на 825 ГБ, будет поддержка внешних жестких дисков USB HDD. В приставке предусмотрена обратная совместимость с играми PlayStation 4.