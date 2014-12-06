Sony открыла подводный магазин в Дубае

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Sony объявила через Twitter, что в Дубае официально открыт новый фирменный магазин.

Как передает Report, от обычного он отличается тем, что находится под водой.

Он создан, чтобы продемонстрировать водозащиту устройств Xperia. К сожалению, просто так прийти в этот магазин нельзя, он будет открыт лишь в течение трёх дней, а посетителями смогут стать только представители СМИ, VIP-персоны, а также те, кто победил в конкурсе от Sony. Все посетители должны будут пройти обязательную дайвинг-подготовку, прежде чем их отвезут в магазин, находящийся на четырёхметровой глубине.

Каждый посетитель будет погружаться в сопровождении профессионального инструктора по подводному плаванию. Sony также будет предоставлять специальные чехлы для владельцев Sony Xperia Z2 и Xperia Z3, так как эти устройства по официальным спецификациям рассчитаны на работу на глубине до полутора метров, магазин же располагается на глубине в 4 метра.