Соцсети фиксируют сокращение аудитории

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Аудитория ведущих мировых социальных сетей Facebook, Twitter и Snapchat во втором квартале этого года сократилась.

Как передает Report, об этом сообщается в квартальных отчетах компаний.

По информации, скандалы с утечкой данных 50 млн пользователей и распространение фейковых новостей в ходе президентской избирательной кампании в США негативно сказались на аудитории социальной сети Facebook. По сравнению с I кварталом число ежедневных пользователей сократилось на 3 млн человек до 279 млн. Ожидается, что более 3 млн человек в возрасте до 25 лет покинут платформу или прекратят ее использование на регулярной основе к концу текущего года.

Сервис микроблогов Twitter также отчитался о сокращении пользователей, по итогам II квартала — аудитория соцсети сократилась на 1 млн человек.

В конце июля Snapchat — сервис для обмена исчезающими фото и видеосообщениями — также представил финансовую отчетность, в которой впервые в истории компании был зафиксирован отток аудитории. Во II квартале 3 млн пользователей отказались от этой сети. Главной причиной снижения интереса стал новый дизайн приложения, запущенный в ноябре прошлого года.