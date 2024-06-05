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Соцсеть "X" создаст аналогичную TikTok платформу для потокового видео

Соцсеть "X" создаст аналогичную TikTok платформу для потокового видео Социальная сеть "X" создаст платформу, которая позволит смотреть потоковый видеоконтент, подобранный по предпочтениям пользователей.
ИКТ
5 июня 2024 г. 18:21
Соцсеть X создаст аналогичную TikTok платформу для потокового видео

Социальная сеть "X" создаст платформу, которая позволит смотреть потоковый видеоконтент, подобранный по предпочтениям пользователей.

Как передает Report, об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источник.

По информации газеты, этим летом соцсеть "X" также представит приложение для просмотра видео на экранах смарт-телевизоров.

В августе ограниченная группа пользователей сможет протестировать бета-версию новой платформы с функцией просмотра персонализированных коротких и длинных видеороликов, а также ведения онлайн-трансляций, пишет издание.

Идея ввести новую функцию возникла благодаря сервису для создания и обмена 10-секундными видео Vine, который Twitter (название "X" до ребрендинга) закрыл в 2016 году, не выдержав конкуренцию с другими соцсетями.

Соцсеть Илона Маска приняла решение запустить новый сервис после того, как 20 апреля Конгресс США одобрил несколько законопроектов, в том числе инициативу о возможном запрете в стране соцсети TikTok. По мнению законодателей, она представляет опасность для граждан страны.

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