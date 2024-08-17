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Соцсеть X прекращает свою деятельность в Бразилии

Соцсеть X прекращает свою деятельность в Бразилии Принадлежащая Илону Маску соцсеть X закрывает свое представительство в Бразилии из-за угроз его сотрудникам.
ИКТ
17 августа 2024 г. 21:59
Соцсеть X прекращает свою деятельность в Бразилии

Принадлежащая Илону Маску соцсеть "X" закрывает свое представительство в Бразилии из-за угроз его сотрудникам.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в соцсети.

"Мы приняли решение о немедленном прекращении деятельности в Бразилии, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников", - утверждают в организации.

Согласно информации, в распоряжение компании "Х" попало секретное постановление бразильского судьи Алешандри ди Морайса, который угрожал юрисконсульту представительства арестом в случае невыполнения распоряжения о блокировке некоторых аккаунтов.

Однако, по данным компании, соцсеть останется доступной для бразильских пользователей.

Телеканал CNN Brasil сообщал ранее, что "X" передала Конгрессу США данные о требовании Федерального верховного суда Бразилии по модерации контента. Маск обвинил судью ди Морайса в нарушении конституции путем попыток добиться блокировки аккаунтов нескольких сторонников бывшего президента республики Жаира Болсонару. Миллиардер предложил судье уйти в отставку, пригрозив в обратном случае предать огласке требования блокировать учетные записи.

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