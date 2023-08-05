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Соцсеть Threads в ближайшее время запустит веб-версию и функцию поиска

Соцсеть Threads в ближайшее время запустит веб-версию и функцию поиска Социальная сеть Threads, которая позиционируется как конкурент X (ранее Twitter), в ближайшие недели запустит функцию поиска и веб-версию приложения.
ИКТ
5 августа 2023 г. 05:11
Соцсеть Threads в ближайшее время запустит веб-версию и функцию поиска

Социальная сеть Threads, которая позиционируется как конкурент X (ранее Twitter), в ближайшие недели запустит функцию поиска и веб-версию приложения.

Как передает Report, об этом сообщил на странице в этой соцсети руководитель Meta Марк Цукерберг.

"Поиск и веб-версия появятся в ближайшие несколько недель", - написал он, отметив свой "восторг от работы команды".

Приложение Threads стало доступно для скачивания в американском сегменте магазина приложений App Store 5 июля в 19:00 по времени Восточного побережья США (03:00 мск 6 июля).

Число подписчиков новой социальной сети достигло 30 млн менее чем за сутки с момента запуска.

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