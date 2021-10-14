Соцсеть LinkedIn прекратит работу в Китае

Социальная сеть для поиска работы и деловых контактов LinkedIn в этом году прекратит функционировать в Китае после того, как Пекин ужесточил правила, касающиеся регулирования интернета.

Социальная сеть для поиска работы и деловых контактов LinkedIn в этом году прекратит функционировать в Китае после того, как Пекин ужесточил правила, касающиеся регулирования интернета.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил LinkedIn на своем сайте.

"Несмотря на то, что мы добились успехов, помогая китайским пользователям находить работу и возможности в сфере экономики, мы не смогли добиться того же успеха в более социальных аспектах обмена и получения информации. Также мы столкнулись с гораздо более сложной рабочей средой и более строгими нормативными требованиями в Китае", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте LinkedIn.

Компания Microsoft, владеющая LinkedIn, заменит локализованную версию платформы в Китае на новое приложение InJobs, разработанное специально для этой страны. Приложение будет обладать теми же опциями поиска работы и налаживания деловых контактов, однако в нем не будет "ленты, как в других социальных сетях, и возможности делиться публикациями и статьями".

Ранее в марте в LinkedIn приостановили возможность регистрации новых пользователей в Китае из-за неназванных проблем с регулированием.

В мае власти Китая сообщили, что LinkedIn, браузер Bing, который также принадлежит Microsoft, и еще около 100 приложений были замешаны в неподобающем сборе и использовании информации, и попросили компании устранить данную проблему.