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Соцсеть Илона Маска могут удалить из App Store и Google Play

Соцсеть Илона Маска могут удалить из App Store и Google Play Приложение X (ранее Twitter) могут удалить из магазинов App Store и Google Play за нарушение правил, если соцсеть откажется от возможности добавлять пользователей в черный список.
ИКТ
20 августа 2023 г. 12:36
Соцсеть Илона Маска могут удалить из App Store и Google Play

Приложение X (ранее Twitter) могут удалить из магазинов App Store и Google Play за нарушение правил, если соцсеть откажется от возможности добавлять пользователей в черный список.

Как передает Report, об этом сообщает портал Rozekted.

Ранее о планах отказаться от функции черного списка, которая позволяет пользователям блокировать других людей, заявил Илон Маск. Однако это может нарушать правила магазинов приложений на Android и iOS, которые требуют наличия системы блокировки и жалоб на нежелательный контент и пользователей.

В правилах магазинов Apple и Google говорится, что подобным функционалом должны обладать модераторы приложений, тогда как про аналогичные возможности для самих пользователей не упоминается.

После покупки Илоном Маском социальной сети в сервисе произошли масштабные увольнения, в том числе большого числа модераторов и представителей PR-службы, что также может повлиять на пропажу приложения соцсети из магазинов.

По словам Маска, в скором времени пользователи лишатся функции полной блокировки других людей в X. Вместо этого будет ограничен доступ к личным сообщениям, тогда как профиль пользователя будет виден заблокированным людям. Когда именно функция пропадет из соцсети, глава X не уточнил. Он также отметил, что в черном списке нет смысла.

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