Snapchat навсегда заблокирует аккаунт Трампа

Мессенджер Snapchat навсегда заблокирует аккаунт президента США Дональда Трампа.
Как передает Report, об этом порталу Axios сообщил представитель компании.
По его словам, это произойдет в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января.
Представитель компании отметил, что блокировка аккаунта Трампа будет осуществлена «в интересах общественной безопасности и на основании попыток политика "распространять дезинформацию, разжигать ненависть и подстрекать к насилию". Собеседник портала подчеркнул, что это является очевидными нарушениями правил Snapchat.
"Мы приняли решение навсегда прекратить действие его аккаунта", — сказал представитель компании.
Ранее сообщалось, что Snapchat бессрочно заморозил учетную запись Трампа после беспорядков в Капитолии.