Snapchat навсегда заблокирует аккаунт Трампа

Мессенджер Snapchat навсегда заблокирует аккаунт президента США Дональда Трампа

Мессенджер Snapchat навсегда заблокирует аккаунт президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом порталу Axios сообщил представитель компании.

По его словам, это произойдет в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Представитель компании отметил, что блокировка аккаунта Трампа будет осуществлена «в интересах общественной безопасности и на основании попыток политика "распространять дезинформацию, разжигать ненависть и подстрекать к насилию". Собеседник портала подчеркнул, что это является очевидными нарушениями правил Snapchat.

"Мы приняли решение навсегда прекратить действие его аккаунта", — сказал представитель компании.

Ранее сообщалось, что Snapchat бессрочно заморозил учетную запись Трампа после беспорядков в Капитолии.