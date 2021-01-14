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Snapchat навсегда заблокирует аккаунт Трампа

Snapchat навсегда заблокирует аккаунт Трампа Мессенджер Snapchat навсегда заблокирует аккаунт президента США Дональда Трампа
ИКТ
14 января 2021 г. 06:07
Snapchat навсегда заблокирует аккаунт Трампа

Мессенджер Snapchat навсегда заблокирует аккаунт президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом порталу Axios сообщил представитель компании.

По его словам, это произойдет в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Представитель компании отметил, что блокировка аккаунта Трампа будет осуществлена «в интересах общественной безопасности и на основании попыток политика "распространять дезинформацию, разжигать ненависть и подстрекать к насилию". Собеседник портала подчеркнул, что это является очевидными нарушениями правил Snapchat.

"Мы приняли решение навсегда прекратить действие его аккаунта", — сказал представитель компании.

Ранее сообщалось, что Snapchat бессрочно заморозил учетную запись Трампа после беспорядков в Капитолии.

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