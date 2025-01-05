СМИ: Загруженность космодромов США грозит задержками с запуском ракет

Загруженность космодромов США растет, что грозит стране задержками с запуском ракет.

Загруженность космодромов США растет, что грозит стране задержками с запуском ракет.

Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и руководителей компаний индустрии.

"Лишь на три объекта во Флориде и Калифорнии приходится большинство запусков ракет в США. Правительственные чиновники и руководители компаний индустрии опасаются, что загруженность стартовых площадок может помешать своевременной доставке полезных грузов в космос", - пишет издание.

По данным WSJ, на фоне активизации космических запусков операторы небольших и молодых космодромов пытаются расширяться, однако сталкиваются с различными препятствиями. При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) совместно с другими ведомствами должно выпустить национальную стратегию по космодромам в этом году.

Отмечается, что в прошлом году в США были выполнены рекордные 145 успешных запусков на орбиту, это в пять раз больше, чем в 2017 году. При этом подавляющее большинство полетов - 134 - были осуществлены компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска.