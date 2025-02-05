СМИ: Япония совместно с американской компанией создаст квантовый компьютер нового поколения

Национальный институт передовых промышленных наук и технологий (AIST) совместно с американской технологической корпорацией Intel подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки квантового компьютера нового поколения.

Национальный институт передовых промышленных наук и технологий (AIST) совместно с американской технологической корпорацией Intel подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки квантового компьютера нового поколения.

Как передает Report, об этом сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.

По его информации, организации планируют построить компьютер с несколькими десятками тысяч кубитов к 2030 году, что кардинально больше, чем в современных квантовых компьютерах. Отмечается, что на разработку потребуется около 65,3 млн долларов.

Работа по созданию устройства начнется весной этого года, пишет издание.