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СМИ: Япония совместно с американской компанией создаст квантовый компьютер нового поколения

СМИ: Япония совместно с американской компанией создаст квантовый компьютер нового поколения Национальный институт передовых промышленных наук и технологий (AIST) совместно с американской технологической корпорацией Intel подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки квантового компьютера нового поколения.
ИКТ
5 февраля 2025 г. 21:18
СМИ: Япония совместно с американской компанией создаст квантовый компьютер нового поколения

Национальный институт передовых промышленных наук и технологий (AIST) совместно с американской технологической корпорацией Intel подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки квантового компьютера нового поколения.

Как передает Report, об этом сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.

По его информации, организации планируют построить компьютер с несколькими десятками тысяч кубитов к 2030 году, что кардинально больше, чем в современных квантовых компьютерах. Отмечается, что на разработку потребуется около 65,3 млн долларов.

Работа по созданию устройства начнется весной этого года, пишет издание.

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