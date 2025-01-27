О нас

СМИ: В США может появиться новая компания по управлению TikTok

СМИ: В США может появиться новая компания по управлению TikTok Компания Perplexity AI, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта, выступила с новым предложением о слиянии с сервисом создания и просмотра коротких видео TikTok, которое предусматривает учреждение холдинга NewCo.
ИКТ
27 января 2025 г. 07:11
СМИ: В США может появиться новая компания по управлению TikTok

Компания Perplexity AI, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта, выступила с новым предложением о слиянии с сервисом создания и просмотра коротких видео TikTok, которое предусматривает учреждение холдинга NewCo.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNBC.

По ее сведениям, Perplexity AI уже направила новые условия как владеющей TikTok китайской компании ByteDance, так и потенциальным инвесторам. Помимо создания новой холдинговой компании NewCo., это предложение призвано позволить правительству США владеть 50% акций платформы.

Впервые о желании приобрести TikTok Perplexity AI сообщила 19 января. Первоначальное предложение должно было разрешить акционерам TikTok сохранить свои доли и предоставить базирующейся в Калифорнии Perplexity AI доступ к видеороликам сервиса. Теперь предполагается, что акционеры TikTok смогут получить доли в новом холдинге.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что намерен принять решение о судьбе TikTok в США в течение следующих 30 дней. Американский лидер также сообщил, что обсуждает вопрос приобретения TikTok с "очень влиятельными людьми". По мнению Трампа, сохранение этой соцсети для американских пользователей будет выгодно для США с экономической точки зрения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: “TikTok”u idarə edəcək yeni şirkət yarana bilər

Другие новости из категории

В РФ и других странах наблюдаются проблемы с работой соцсети TikTok
В РФ и других странах наблюдаются проблемы с работой соцсети TikTok
25 января 2025 г. 16:20
В Азербайджане будет создан Центр совершенства при поддержке Israel Aerospace Industries
ФотоВ Азербайджане будет создан Центр совершенства при поддержке Israel Aerospace Industries
24 января 2025 г. 17:21
Азерпочт открыл отделение в Шуше
"Азерпочт" открыл отделение в Шуше
24 января 2025 г. 16:08
ГНС Азербайджана создала специальную платформу для учета нерезидентов в сфере электронной торговли
ГНС Азербайджана создала специальную платформу для учета нерезидентов в сфере электронной торговли
24 января 2025 г. 13:18
Баку примет конференцию по космическим технологиям STC-2025
Баку примет конференцию по космическим технологиям STC-2025
24 января 2025 г. 10:48
Доходы от мобильной связи в Азербайджане выросли почти на 7% за прошлый год
Доходы от мобильной связи в Азербайджане выросли почти на 7% за прошлый год
18 января 2025 г. 11:16
TikTok прекратит работу в США при отсутствии четких гарантий властей
TikTok прекратит работу в США при отсутствии "четких гарантий" властей
18 января 2025 г. 07:26
Azerconnect Group признана лучшим работодателем Азербайджана в сфере ИКТ
Azerconnect Group признана лучшим работодателем Азербайджана в сфере ИКТ
17 января 2025 г. 15:45
Объявлены расходы на создание Информационной системы управления госинвестициями в Азербайджане
Объявлены расходы на создание Информационной системы управления госинвестициями в Азербайджане
17 января 2025 г. 13:50
Азербайджан может экспортировать IT-услуги в США, Европу и Ближний Восток
Азербайджан может экспортировать IT-услуги в США, Европу и Ближний Восток
17 января 2025 г. 13:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi