СМИ: В США может появиться новая компания по управлению TikTok

Компания Perplexity AI, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта, выступила с новым предложением о слиянии с сервисом создания и просмотра коротких видео TikTok, которое предусматривает учреждение холдинга NewCo.

Компания Perplexity AI, занимающаяся разработкой технологий искусственного интеллекта, выступила с новым предложением о слиянии с сервисом создания и просмотра коротких видео TikTok, которое предусматривает учреждение холдинга NewCo.

Как передает Report , об этом сообщила телекомпания CNBC .

По ее сведениям, Perplexity AI уже направила новые условия как владеющей TikTok китайской компании ByteDance, так и потенциальным инвесторам. Помимо создания новой холдинговой компании NewCo., это предложение призвано позволить правительству США владеть 50% акций платформы.

Впервые о желании приобрести TikTok Perplexity AI сообщила 19 января. Первоначальное предложение должно было разрешить акционерам TikTok сохранить свои доли и предоставить базирующейся в Калифорнии Perplexity AI доступ к видеороликам сервиса. Теперь предполагается, что акционеры TikTok смогут получить доли в новом холдинге.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что намерен принять решение о судьбе TikTok в США в течение следующих 30 дней. Американский лидер также сообщил, что обсуждает вопрос приобретения TikTok с "очень влиятельными людьми". По мнению Трампа, сохранение этой соцсети для американских пользователей будет выгодно для США с экономической точки зрения.