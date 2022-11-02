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СМИ: В Минфине США намерены провести проверку сделки по покупке Twitter

СМИ: В Минфине США намерены провести проверку сделки по покупке Twitter Сотрудники Комитета по иностранным инвестициям в США, подчиняющегося американскому Минфину, выясняют, есть ли у них необходимые полномочия для проведения проверки в связи с приобретением американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter.
ИКТ
2 ноября 2022 г. 07:37
СМИ: В Минфине США намерены провести проверку сделки по покупке Twitter

Сотрудники Комитета по иностранным инвестициям в США, подчиняющегося американскому Минфину, выясняют, есть ли у них необходимые полномочия для проведения проверки в связи с приобретением американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter.

Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post.

По словам ее источников, сотрудники комитета решили уточнить, "обладают ли они юридическими полномочиями начать расследование в связи с покупкой из-за наличия у Маска связей с властями других государств и иностранными инвесторами". В задачи указанного комитета входит рассмотрение того, как различные сделки, предполагающие инвестиции со стороны иностранных физических или юридических лиц, могут сказаться на интересах национальной безопасности США.

Как констатируется в материале, Маск является гражданином США, а расследования комитета обычно касаются приобретения американских компаний иностранцами. "Поэтому неясно, могут ли <...> инициировать такую проверку, а эксперты по вопросам политики расходятся во мнении, будет ли такой шаг оправдан", поясняет издание.

В публикации отмечается, что в американском финансовом ведомстве не пришли к окончательному выводу о том, нужно ли проверять указанную сделку. Возможность такого разбирательства, в частности, ранее обсуждали сотрудники Белого дома и ФБР.

Как подчеркивает газета, согласно условиям сделки, иностранные инвесторы могут получить "конфиденциальную информацию о финансах Twitter, а также, возможно, пользователях" одноименной сети микроблогов.

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