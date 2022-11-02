СМИ: В Минфине США намерены провести проверку сделки по покупке Twitter

Сотрудники Комитета по иностранным инвестициям в США, подчиняющегося американскому Минфину, выясняют, есть ли у них необходимые полномочия для проведения проверки в связи с приобретением американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter.

Сотрудники Комитета по иностранным инвестициям в США, подчиняющегося американскому Минфину, выясняют, есть ли у них необходимые полномочия для проведения проверки в связи с приобретением американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter.

Как передает Report , об этом пишет газета The Washington Post.

По словам ее источников, сотрудники комитета решили уточнить, "обладают ли они юридическими полномочиями начать расследование в связи с покупкой из-за наличия у Маска связей с властями других государств и иностранными инвесторами". В задачи указанного комитета входит рассмотрение того, как различные сделки, предполагающие инвестиции со стороны иностранных физических или юридических лиц, могут сказаться на интересах национальной безопасности США.

Как констатируется в материале, Маск является гражданином США, а расследования комитета обычно касаются приобретения американских компаний иностранцами. "Поэтому неясно, могут ли <...> инициировать такую проверку, а эксперты по вопросам политики расходятся во мнении, будет ли такой шаг оправдан", поясняет издание.

В публикации отмечается, что в американском финансовом ведомстве не пришли к окончательному выводу о том, нужно ли проверять указанную сделку. Возможность такого разбирательства, в частности, ранее обсуждали сотрудники Белого дома и ФБР.

Как подчеркивает газета, согласно условиям сделки, иностранные инвесторы могут получить "конфиденциальную информацию о финансах Twitter, а также, возможно, пользователях" одноименной сети микроблогов.