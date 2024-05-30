СМИ: В интернет утекла документация о поисковых алгоритмах Google

Около 2,5 тыс. страниц документов с описанием работы поискового сервиса Google попали в интернет.

Около 2,5 тыс. страниц документов с описанием работы поискового сервиса Google попали в интернет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил портал The Verge.

Оказавшиеся в сети внутренние документы содержат информацию о видах данных, которые собирает и использует Google. В них также сообщается о политике поисковика в отношении небольших сайтов, а также о работе Google с запросами по чувствительными темам вроде президентских выборов.

Издание отмечает, что эта "беспрецедентная" утечка дает основания полагать, что Google не был "до конца честен" в своих заявлениях о работе поисковика. "Ложь - это жесткое, но единственное подходящее слово в данной ситуации", приводит The Verge мнение SEO-специалиста Майка Кинга, ознакомившегося с утекшими документами.

Google пока никак не комментирует утечку.