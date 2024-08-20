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СМИ: В Бразилии не осталось сотрудников "X" после увольнения из офиса в Сан-Паулу

СМИ: В Бразилии не осталось сотрудников "X" после увольнения из офиса в Сан-Паулу В бразильском представительстве соцести "X", принадлежащей Илону Маску, не осталось сотрудников после их увольнения из офиса в крупнейшем городе страны Сан-Паулу на юго-востоке республики.
ИКТ
20 августа 2024 г. 10:49
СМИ: В Бразилии не осталось сотрудников X после увольнения из офиса в Сан-Паулу

В бразильском представительстве соцести "X", принадлежащей Илону Маску, не осталось сотрудников после их увольнения из офиса в крупнейшем городе страны Сан-Паулу на юго-востоке республики.

Как передает Report, об этом сообщила местная газета Valor Econômico.

Близкие к "X" источники заявили изданию, что ранее в офисе работали около 40 человек. 16 августа сотрудники коммерческого отдела представительства были уволены по электронной почте. По словам местных жителей, 19 августа в офисе не оставалось никого из персонала X и только охранник "отвечал на звонки и принимал документы". Представительство "X" работало в Бразилии с 2012 года.

Газета напомнила, что руководство "X" уже сокращало численность штата в бразильском представительстве в 2022 году, однако тогда это произошло по причине массового сокращения сотрудников по всему миру после ее покупки Маском. 17 августа "X" объявила о прекращении своей деятельности в Бразилии. Соцсеть останется доступной для бразильских пользователей.

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