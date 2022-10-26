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СМИ: Twitter теряет своих самых активных пользователей

СМИ: Twitter теряет своих самых активных пользователей Twitter теряет своих самых активных пользователей.
ИКТ
26 октября 2022 г. 06:50
СМИ: Twitter теряет своих самых активных пользователей

Twitter теряет своих самых активных пользователей.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на внутренние документы компании.

По информации агентства, знаменитости все чаще маскируют свои аккаунты в соцсети.

"Twitter изо всех сил пытается удержать своих самых активных важных для бизнеса пользователей и подчеркивает проблему, с которой столкнулся исполнительный директор Tesla, поскольку он приближается к крайнему сроку закрытия своей сделки по покупке компании на 44 миллиарда долларов", - говорится в публикации.

Согласно внутреннему исследованию компании, интересы наиболее активных англоязычных пользователей Twitter за последние два года изменились. Интерес к новостям, спорту и развлечениям среди этих пользователей снижается.

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