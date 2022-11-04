СМИ: Twitter проводит массовые увольнения в Индии

Американская компания Twitter санкционировала массовые увольнения сотрудников своих представительств в Индии.

Американская компания Twitter санкционировала массовые увольнения сотрудников своих представительств в Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

Согласно его информации, увольнения являются частью реструктуризации, которую проводит новый владелец Twitter Илон Маск.

По данным источников телеканала, сокращения коснулись всех подразделений Twitter India - инженеров, отделов маркетинга, коммуникаций, продаж и т. д. В целом более 50% сотрудников компании в Индии уволены.

В Twitter India пока не прокомментировали публикацию и не ответили на запрос телеканала.