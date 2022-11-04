СМИ: Twitter проводит массовые увольнения в Индии

Американская компания Twitter санкционировала массовые увольнения сотрудников своих представительств в Индии.
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Согласно его информации, увольнения являются частью реструктуризации, которую проводит новый владелец Twitter Илон Маск.
По данным источников телеканала, сокращения коснулись всех подразделений Twitter India - инженеров, отделов маркетинга, коммуникаций, продаж и т. д. В целом более 50% сотрудников компании в Индии уволены.
В Twitter India пока не прокомментировали публикацию и не ответили на запрос телеканала.