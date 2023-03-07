О нас

СМИ: Twitter почти перестала бороться с информационной дезинформацией

СМИ: Twitter почти перестала бороться с информационной дезинформацией Социальная сеть Twitter почти перестала бороться с информационной дезинформацией, в частности проплаченной российской пропагандой, после того, как компанию приобрел миллиардер Илон Маск.
ИКТ
7 марта 2023 г. 05:41
СМИ: Twitter почти перестала бороться с информационной дезинформацией

Социальная сеть Twitter почти перестала бороться с информационной дезинформацией, в частности проплаченной российской пропагандой, после того, как компанию приобрел миллиардер Илон Маск.

Как передает Report со ссылкой на BBC, под руководством Маска Twitter уволил несколько тысяч сотрудников, после чего в компании практически не осталось специалистов, которые бы занимались модерацией контента в соцсети.

Действующие и бывшие сотрудники компании рассказали изданию, что за последние месяцы в соцсети заметно возросло количество публикаций с агрессивной риторикой, разжиганием ненависти, пропагандой сексуальных преступлений, а также стало больше политической пропаганды и информационных манипуляций.

"Из команды ушли несколько ключевых экспертов, которые занимались конкретными регионами – так называемыми субъектами угрозы: от России до Китая", - рассказал BBC бывший сотрудник Twitter.

Также, по данным издания, из компании уволили членов команды, которая создавала средства безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: “Maskın rəhbərliyi altındakı “Twitter” trollara qarşı acizdir”

Другие новости из категории

Совет по конкуренции Турции решил оштрафовать Маска в связи с покупкой Twitter
Совет по конкуренции Турции решил оштрафовать Маска в связи с покупкой Twitter
6 марта 2023 г. 13:11
Число телерадиовещательных станций в Карабахе будет доведено до 15
Число телерадиовещательных станций в Карабахе будет доведено до 15
6 марта 2023 г. 12:35
На освобожденных территориях Азербайджана установлено более 200 базовых станций связи
На освобожденных территориях Азербайджана установлено более 200 базовых станций связи
6 марта 2023 г. 11:56
В Баку проходит конференция Гендерное равенство в сфере инноваций и цифровизации          
В Баку проходит конференция "Гендерное равенство в сфере инноваций и цифровизации"          
6 марта 2023 г. 11:47
SpaceX вывела на орбиту очередную партию со спутниками Starlink
SpaceX вывела на орбиту очередную партию со спутниками Starlink
4 марта 2023 г. 16:35
В Гонконге заявили о намерении разработать аналог ChatGPT
В Гонконге заявили о намерении разработать аналог ChatGPT
4 марта 2023 г. 11:50
TikTok заработал на продажах больше, чем Facebook, Twitter и Instagram вместе взятые
TikTok заработал на продажах больше, чем Facebook, Twitter и Instagram вместе взятые
3 марта 2023 г. 21:17
Рашад Набиев: Средняя скорость широкополосного интернета в Азербайджане выросла на 50%
Рашад Набиев: Средняя скорость широкополосного интернета в Азербайджане выросла на 50%
3 марта 2023 г. 15:38
Apple инвестирует в разработку новых процессоров 1 млрд евро
Apple инвестирует в разработку новых процессоров 1 млрд евро
2 марта 2023 г. 23:11
Яндекс выпустил безопасную версию собственного браузера
"Яндекс" выпустил безопасную версию собственного браузера
2 марта 2023 г. 18:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi