СМИ: Twitter почти перестала бороться с информационной дезинформацией

Социальная сеть Twitter почти перестала бороться с информационной дезинформацией, в частности проплаченной российской пропагандой, после того, как компанию приобрел миллиардер Илон Маск.

Социальная сеть Twitter почти перестала бороться с информационной дезинформацией, в частности проплаченной российской пропагандой, после того, как компанию приобрел миллиардер Илон Маск.

Как передает Report со ссылкой на BBC, под руководством Маска Twitter уволил несколько тысяч сотрудников, после чего в компании практически не осталось специалистов, которые бы занимались модерацией контента в соцсети.

Действующие и бывшие сотрудники компании рассказали изданию, что за последние месяцы в соцсети заметно возросло количество публикаций с агрессивной риторикой, разжиганием ненависти, пропагандой сексуальных преступлений, а также стало больше политической пропаганды и информационных манипуляций.

"Из команды ушли несколько ключевых экспертов, которые занимались конкретными регионами – так называемыми субъектами угрозы: от России до Китая", - рассказал BBC бывший сотрудник Twitter.

Также, по данным издания, из компании уволили членов команды, которая создавала средства безопасности.