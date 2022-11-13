СМИ: Twitter начал массовые сокращения подрядчиков

Компания Twitter приступила к увольнению подрядчиков, работающих в ее различных подразделениях, включая тех, кто осуществляет модерацию.

Компания Twitter приступила к увольнению подрядчиков, работающих в ее различных подразделениях, включая тех, кто осуществляет модерацию.

Как передает Report, об этом сообщил интернет-портал Axios со ссылкой на источники.

По их информации, не все сотрудники, попавшие под сокращение, получили уведомление об увольнении. В некоторых случаях они обнаруживали, что их доступ к корпоративным системам Twitter аннулирован, что аналогично ситуации с увольнением почти половины персонала в начале ноября.

В то же время в компании уже предложили некоторым уволенным повторный наем, так как многие из них оказались необходимы для осуществления текущих проектов, отмечает Axios.

Напомним, что 27 октября предприниматель Илон Маск закрыл сделку на сумму 44 млрд долларов по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, миллиардер собирается распустить совет директоров. Сразу после покупки компании Маск уволил ряд членов руководства, а через некоторое время сократил штат практически вдвое.