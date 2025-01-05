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СМИ: Продажи иностранных смартфонов в Китае сократились на 47%

СМИ: Продажи иностранных смартфонов в Китае сократились на 47% Ноябрьские продажи иностранных брендов смартфонов в Китае резко упали на 47,4% по сравнению с ноябрем 2023 года, достигнув 3,04 млн единиц.
ИКТ
5 января 2025 г. 16:21
СМИ: Продажи иностранных смартфонов в Китае сократились на 47%

Ноябрьские продажи иностранных брендов смартфонов в Китае резко упали на 47,4% по сравнению с ноябрем 2023 года, достигнув 3,04 млн единиц.

Как передает Report со ссылкой на CNBC, это следует из данных Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT).

Согласно расчетам, этот показатель также на 51% меньше, чем в октябре 2023 года. Сильнее всего снижение затронуло Apple, лидирующую среди зарубежных производителей на китайском рынке.

Данные CAICT не содержат разбивки по отдельным брендам, но Apple занимает доминирующую позицию, в то время как конкуренты, такие как Samsung, имеют незначительную долю рынка. CNBC утверждает, что падение продаж подчеркивает растущее давление на Apple со стороны китайских производителей. В частности, компания Huawei, после ослабления санкций США, демонстрирует значительный рост, активно предлагая высококачественные смартфоны, пользующиеся популярностью у китайских потребителей. По данным IDC, в третьем квартале 2024 года рост Huawei значительно опередил рост Apple.

Apple надеется, что серия iPhone 16, выпущенная в сентябре, поможет восстановить позиции на крупнейшем в мире рынке смартфонов. Однако этот процесс усложняет тот факт, что Apple, ввиду юридических препон, не может запустить в Китае свой ИИ-сервис Apple Intelligence. Отсутствие ИИ-сервиса делает iPhone 16 менее привлекательным на фоне конкурентов, в которых нейросети работают полноценно.

Кроме того, в попытке укрепить позиции в КНР, генеральный директор Apple Тим Кук неоднократно посещал Китай в прошлом году, пытаясь наладить партнерство с местными IT-гигантами для запуска Apple Intelligence в стране.

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