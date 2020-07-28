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В Японии могут призвать правительство заблокировать TikTok

В Японии могут призвать правительство заблокировать TikTok Члены парламентского объединения правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) намерены призвать правительство страны осуществить юридические процедуры для ограничения доступа к китайским приложениям, включая TikTok, передает Report со ссылкой
ИКТ
28 июля 2020 г. 18:43
В Японии могут призвать правительство заблокировать TikTok

Члены парламентского объединения правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) намерены призвать правительство страны осуществить юридические процедуры для ограничения доступа к китайским приложениям, включая TikTok, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал NHK, инициатива связана с опасением, что эти приложения якобы могут передавать личные данные пользователей властям КНР.

По данным телеканала, члены объединения планируют разработать соответствующее обращение к сентябрю текущего года.

29 июня власти Индии приняли решение заблокировать 59 созданных в Китае приложений, в том числе TikTok. 21 июля палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки о запрете китайского приложения для госорганов страны. При этом МИД КНР опроверг утверждения о вредоносности TikTok, назвав их абсолютно лишенными оснований.

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