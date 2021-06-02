СМИ: Новую версию Windows представят 24 июня

Американская компания Microsoft представит 24 июня новую версию операционной системы (ОС) Windows.

Американская компания Microsoft представит 24 июня новую версию операционной системы (ОС) Windows.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg , об этом говорится в разосланном приглашении на презентацию, подписанном главным исполнительным директором корпорации Сатьей Наделлой.

По его словам, новое программное обеспечение (ПО) представляет собой одно из "самых значительных" изменений этого десятилетия в сфере ОС для персональных компьютеров. В этой ОС будет обновлен дизайн, также предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей.

Программное обеспечение сначала будет распространено среди так называемых инсайдеров Windows - людей, которые после презентации смогут подать заявку на участие в тестировании ПО. Bloomberg отмечает, что выход новой версии на рынок ожидается осенью этого года.