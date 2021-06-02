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СМИ: Новую версию Windows представят 24 июня

СМИ: Новую версию Windows представят 24 июня Американская компания Microsoft представит 24 июня новую версию операционной системы (ОС) Windows.
ИКТ
2 июня 2021 г. 22:15
СМИ: Новую версию Windows представят 24 июня

Американская компания Microsoft представит 24 июня новую версию операционной системы (ОС) Windows.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом говорится в разосланном приглашении на презентацию, подписанном главным исполнительным директором корпорации Сатьей Наделлой.

По его словам, новое программное обеспечение (ПО) представляет собой одно из "самых значительных" изменений этого десятилетия в сфере ОС для персональных компьютеров. В этой ОС будет обновлен дизайн, также предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей.

Программное обеспечение сначала будет распространено среди так называемых инсайдеров Windows - людей, которые после презентации смогут подать заявку на участие в тестировании ПО. Bloomberg отмечает, что выход новой версии на рынок ожидается осенью этого года.

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