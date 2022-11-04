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СМИ: Маск начнет увольнение сотрудников Twitter с 4 ноября

СМИ: Маск начнет увольнение сотрудников Twitter с 4 ноября Увольнения в американской компании Twitter начнутся с пятницы, 4 ноября.
ИКТ
4 ноября 2022 г. 06:11
СМИ: Маск начнет увольнение сотрудников Twitter с 4 ноября

Увольнения в американской компании Twitter начнутся с пятницы, 4 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

По ее сведениям, некоторым сотрудникам были направлены электронные письма о скором начале сокращения штата компании. "Для того, чтобы направить Twitter на правильный путь, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей рабочей силы в мире, - приводит издание выдержку из письма. - Мы признаем, что это повлияет на некоторых лиц, которые внесли ценный вклад в Twitter, однако, к сожалению, такой шаг необходим для того, чтобы обеспечить успех в продвижении компании". Информации о масштабах сокращений не приводится.

27 октября Илон Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Маск собирается распустить совет директоров компании.

Сразу после покупки Twitter Маск уволил несколько членов руководства компании. Позже агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое.

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