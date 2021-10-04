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СМИ: данные 1,5 млрд пользователей Facebook продаются в даркнете

СМИ: данные 1,5 млрд пользователей Facebook продаются в даркнете База данных, включающая 1,5 млрд пользователей Facebook, выставлена на продажу в даркнете (сегмент Всемирной сети, где осуществляются незаконные операции).
ИКТ
4 октября 2021 г. 23:49
СМИ: данные 1,5 млрд пользователей Facebook продаются в даркнете

База данных, включающая 1,5 млрд пользователей Facebook, выставлена на продажу в даркнете (сегмент Всемирной сети, где осуществляются незаконные операции).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Privacy Affairs.

Портал не уточняет, связано ли это со сбоями в работе Facebook. Данные о публикации материала свидетельствуют, что соответствующая информация появилась около 14 часов назад, то есть до первых сообщений о сбоях.

Ранее в понедельник пользователи, согласно сведениям Downdetector, сообщили о масштабном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Руководство соцсетей подтвердило информацию о неполадках и заверило, что работает над их устранением.

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