СМИ: данные 1,5 млрд пользователей Facebook продаются в даркнете

База данных, включающая 1,5 млрд пользователей Facebook, выставлена на продажу в даркнете (сегмент Всемирной сети, где осуществляются незаконные операции).

База данных, включающая 1,5 млрд пользователей Facebook, выставлена на продажу в даркнете (сегмент Всемирной сети, где осуществляются незаконные операции).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Privacy Affairs.

Портал не уточняет, связано ли это со сбоями в работе Facebook. Данные о публикации материала свидетельствуют, что соответствующая информация появилась около 14 часов назад, то есть до первых сообщений о сбоях.

Ранее в понедельник пользователи, согласно сведениям Downdetector, сообщили о масштабном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Руководство соцсетей подтвердило информацию о неполадках и заверило, что работает над их устранением.