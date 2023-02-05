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СМИ: число подписавшихся на платные услуги Apple достигло почти миллиарда

СМИ: число подписавшихся на платные услуги Apple достигло почти миллиарда Число пользователей платных подписок на услуги американского IT-гиганта Apple достигло 935 миллионов.
ИКТ
5 февраля 2023 г. 16:55
СМИ: число подписавшихся на платные услуги Apple достигло почти миллиарда

Число пользователей платных подписок на услуги американского IT-гиганта Apple достигло 935 миллионов.

Как сообщает Report, об этом сообщает издание TechCrunch.

По его сведениям, пользователи подписаны на услуги iCloud, Apple Musiс, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+, Apple One и Apple Pay.

В первом квартале прошлого финансового года компания заработала 20,8 миллиарда долларов, хотя аналогичный показатель 2021 года составил 19,5 млрд. Производитель iPhone также предлагает корпоративные услуги, такие как Business Essentials, AppleCare, Tap to Pay и Apple Financial Services.

В Apple также отметили, что рост подписчиков App Store за год составил десять процентов. Облачные и платежные сервисы стали основным источником дохода, однако компания не раскрыла точную выручку, полученную от каждого вида услуг.

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