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СМИ: Британия и США вновь нанесли удары по Йемену

СМИ: Британия и США вновь нанесли удары по Йемену Великобритания и США нанесли авиаудары по целям в провинции Эль-Ходейда, которая находится под контролем движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах".
ИКТ
16 августа 2024 г. 02:18
СМИ: Британия и США вновь нанесли удары по Йемену

Великобритания и США нанесли авиаудары по целям в провинции Эль-Ходейда, которая находится под контролем движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом сообщил принадлежащий радикалам телеканал Al Masirah.

Ранее в четверг лидер "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси заявил, что только на этой неделе США нанесли по меньшей мере 10 авиаударов по территории Йемена, в том числе 8 - по Эль-Ходейде.

По его словам, число жертв в результате британо-американских бомбардировок объектов движения с января 2024 года достигло 73.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года представители хуситов заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.

Хуситы регулярно атакуют у берегов Йемена корабли, которые, по их мнению, связаны с Израилем и США. После одной из таких атак в Красном море затонуло грузовое судно Tutor. Об атаке на корабль 12 июня сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). В результате удара было повреждено машинное отделение, на судне возникла обширная течь. До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Tutor получило серьезные повреждения и может затонуть. Он утверждал, что судно подверглось атаке, поскольку "владеющая им компания нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины".

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