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Сменился состав Координационной комиссии по информационной безопасности

Сменился состав Координационной комиссии по информационной безопасности Сменился состав Координационной комиссии по информационной безопасности
ИКТ
12 мая 2025 г. 16:02
Сменился состав Координационной комиссии по информационной безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в свой указ "О создании Координационной комиссии по информационной безопасности" от 29 марта 2018 года.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно документу, председательство в Комиссии передано от начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности министру цифрового развития и транспорта.

Члены комиссии утверждены в следующем составе: заместитель министра внутренних дел, заместитель министра образования и науки, заместитель министра обороны, заместитель министра цифрового развития и транспорта, заместитель начальника Службы государственной безопасности, заместитель начальника Службы внешней разведки, заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, начальник Службы электронной безопасности Министерства цифрового развития и транспорта.

Помимо этого, президент Ильхам Алиев также внес изменения в "Положение о Координационной комиссии по информационной безопасности", утвержденное его указом от 21 февраля 2019 года.

Согласно новому указу, из Положения исключена норма, касающаяся осуществления Государственной службой специальной связи и защиты информационной безопасности функций постоянного секретариата при Комиссии.

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Версия на азербайджанском языке İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə Koordinasiya Komissiyasının tərkibi dəyişib

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