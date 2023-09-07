Сменился глава Aztelekom

Турал Пирвердиев назначен генеральным директором ООО Aztelekom, принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта.

Турал Пирвердиев назначен генеральным директором ООО Aztelekom, принадлежащего министерству цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report, он сменил на этом посту Эльчина Ниязова.

В 2008-2009 годах Пирвердиев занимал различные должности в "Oil-Gaz Constraction" Государственной нефтяной компании (SOCAR), а с 2009 года - в компании Azercell Telecom. До этого назначения он работал заместителем финансового директора и начальником отдела контроля компании Azercell Telecom.

Напомним, что Aztelekom был создан в 2015 году на базе одноименного производственного объединения, действующего с 1996 года. Его уставный капитал составляет 22,525 млн манатов.