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Смартфоны превзойдут классические фотоаппараты по качеству снимков

Смартфоны превзойдут классические фотоаппараты по качеству снимков В ближайшие годы смартфоны превзойдут классические фотоаппараты по качеству получаемых снимков. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такое мнение высказал президент и главный исполнительный директор Sony Semiconductor Тероши Симидзу.
ИКТ
30 мая 2022 г. 18:00
Смартфоны превзойдут классические фотоаппараты по качеству снимков

В ближайшие годы смартфоны превзойдут классические фотоаппараты по качеству получаемых снимков. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такое мнение высказал президент и главный исполнительный директор Sony Semiconductor Тероши Симидзу.

Топ-менеджер отметил, что через два года, к 2024-му, смартфоны превзойдут цифровые зеркальные фотокамеры при съемке фотографий. Это будет достигнуто благодаря сочетанию увеличению диафрагмы, новой структуры пикселей и продвинутой технологии искусственного интеллекта.

К 2030-му, если индустрия будет следовать текущему курсу развития, смартфоны получат функции, которые пока доступны лишь профессиональным камерам — съемка роликов в 8K и сверхскоростная серийная съемка.

В подразделении Sony готовятся к буму мобильной фотографии. К 2023 году планируется увеличить мощность смежных производств на 60 процентов и нарастить производство датчиков изображения для смартфонов.

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