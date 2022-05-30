Смартфоны превзойдут классические фотоаппараты по качеству снимков

В ближайшие годы смартфоны превзойдут классические фотоаппараты по качеству получаемых снимков. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такое мнение высказал президент и главный исполнительный директор Sony Semiconductor Тероши Симидзу.

В ближайшие годы смартфоны превзойдут классические фотоаппараты по качеству получаемых снимков. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такое мнение высказал президент и главный исполнительный директор Sony Semiconductor Тероши Симидзу.

Топ-менеджер отметил, что через два года, к 2024-му, смартфоны превзойдут цифровые зеркальные фотокамеры при съемке фотографий. Это будет достигнуто благодаря сочетанию увеличению диафрагмы, новой структуры пикселей и продвинутой технологии искусственного интеллекта.

К 2030-му, если индустрия будет следовать текущему курсу развития, смартфоны получат функции, которые пока доступны лишь профессиональным камерам — съемка роликов в 8K и сверхскоростная серийная съемка.

В подразделении Sony готовятся к буму мобильной фотографии. К 2023 году планируется увеличить мощность смежных производств на 60 процентов и нарастить производство датчиков изображения для смартфонов.