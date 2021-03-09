Смартфоны научат заряжаться за считанные минуты

Xiaomi разрабатывает смартфон, способный заряжаться от сетевого устройства нового типа до 100 процентов за несколько минут. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, о разработке китайской компании сообщает GSMArena со ссылкой на инсайдеров.
Презентация смартфона, с поддержкой быстрой проводной зарядкой мощностью в 200 Вт, запланирована на второе полугодие 2021 года. Возможно, выход этой модели состоится и раньше — такую опцию может получить "ультимативный флагман" Xiaomi Mi 11 Ultra.
В прошлом году Xiaomi уже показала смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra, зарядный блок которого обеспечивал мощность 120 Вт. В 2021 году телефоны с аналогичными зарядками представили Vivo и Nubia.