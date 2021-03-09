Смартфоны научат заряжаться за считанные минуты

В прошлом году Xiaomi уже показала смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra, зарядный блок которого обеспечивал мощность 120 Вт

Xiaomi разрабатывает смартфон, способный заряжаться от сетевого устройства нового типа до 100 процентов за несколько минут. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, о разработке китайской компании сообщает GSMArena со ссылкой на инсайдеров.

Презентация смартфона, с поддержкой быстрой проводной зарядкой мощностью в 200 Вт, запланирована на второе полугодие 2021 года. Возможно, выход этой модели состоится и раньше — такую опцию может получить "ультимативный флагман" Xiaomi Mi 11 Ultra.

В прошлом году Xiaomi уже показала смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra, зарядный блок которого обеспечивал мощность 120 Вт. В 2021 году телефоны с аналогичными зарядками представили Vivo и Nubia.