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Служба радиоэлектронной разведки Британии: Развитие ИИ приведет к росту кибератак в ближайшие 2 года

Служба радиоэлектронной разведки Британии: Развитие ИИ приведет к росту кибератак в ближайшие 2 года Быстрое развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет к стремительному росту числа кибератак в ближайшие два года.
ИКТ
24 января 2024 г. 15:18
Служба радиоэлектронной разведки Британии: Развитие ИИ приведет к росту кибератак в ближайшие 2 года

Быстрое развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет к стремительному росту числа кибератак в ближайшие два года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Национального центра кибербезопасности, входящего в структуру британской службы радиоэлектронной разведки.

"ИИ почти наверняка увеличит объем и усилит негативное воздействие кибератак в течение следующих двух лет", - отмечают эксперты. Эта технология приводит к существенному расширению возможностей по добыче сведений, а также к повышению эффективности использования методов социальной инженерии, одновременно обеспечивая больший уровень скрытности, поясняют они.

Согласно документу, ИИ "почти наверняка сделает кибератаки против Великобритании эффективными, так как злоумышленники смогут быстрее анализировать украденные данные и более эффективно их использовать для обучения своих моделей". При этом хакеры разных стран, имеющие поддержку на государственном уровне, смогут наиболее эффективно "использовать потенциал этой технологии" при проведении "сложных киберопераций, например, создании вредоносных программ", указано в отчете.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 17 января в своем обращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что ИИ обладает большим полезным потенциалом для человечества, но в то же время его развитие чревато серьезными и непредвиденными рисками. Он также отметил, что в погоне за прибылью влиятельные технологические компании, которые в том числе занимаются вопросами развития ИИ, "безрассудно пренебрегают правами человека, неприкосновенностью частной жизни и социальными последствиями".

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Версия на английском языке AI rise will lead to increase in cyberattacks, GCHQ warns

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