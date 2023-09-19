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Служба электронной безопасности: В отношении граждан совершается кибермошенничество

Служба электронной безопасности: В отношении граждан совершается кибермошенничество В последние дни в электронном формате гражданам Азербайджана рассылаются изображения, видеоролики и другие файлы, содержащие вирусы.
ИКТ
19 сентября 2023 г. 15:03
Служба электронной безопасности: В отношении граждан совершается кибермошенничество

В последние дни гражданам Азербайджана в электронном формате рассылаются изображения, видеоролики и другие файлы, содержащие вирусы.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

После скачивания файла, содержащийся в нем вредоносный код исполняется, заражая устройства пользователей вредоносным ПО. В результате происходит перехват персональных данных гражданина.

Служба электронной безопасности Министерства цифрового развития и транспорта рекомендует гражданам не загружать на свои устройства файлы из неизвестных источников.

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Версия на азербайджанском языке Elektron Təhlükəsizlik Xidməti: "Müxtəlif platformalarda vətəndaşlara qarşı kiberdələduzluq edilir"

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