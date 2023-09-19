Служба электронной безопасности: В отношении граждан совершается кибермошенничество

В последние дни в электронном формате гражданам Азербайджана рассылаются изображения, видеоролики и другие файлы, содержащие вирусы.

В последние дни гражданам Азербайджана в электронном формате рассылаются изображения, видеоролики и другие файлы, содержащие вирусы.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

После скачивания файла, содержащийся в нем вредоносный код исполняется, заражая устройства пользователей вредоносным ПО. В результате происходит перехват персональных данных гражданина.

Служба электронной безопасности Министерства цифрового развития и транспорта рекомендует гражданам не загружать на свои устройства файлы из неизвестных источников.