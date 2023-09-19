Служба электронной безопасности: В отношении граждан совершается кибермошенничество

В последние дни гражданам Азербайджана в электронном формате рассылаются изображения, видеоролики и другие файлы, содержащие вирусы.
Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.
После скачивания файла, содержащийся в нем вредоносный код исполняется, заражая устройства пользователей вредоносным ПО. В результате происходит перехват персональных данных гражданина.
Служба электронной безопасности Министерства цифрового развития и транспорта рекомендует гражданам не загружать на свои устройства файлы из неизвестных источников.