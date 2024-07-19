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Служба электронной безопасности рекомендует приостановить обновление операционной системы Windows

Служба электронной безопасности рекомендует приостановить обновление операционной системы Windows Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта рекомендует приостановить обновление операционной системы Windows.
ИКТ
19 июля 2024 г. 16:42
Служба электронной безопасности рекомендует приостановить обновление операционной системы Windows

Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта рекомендует приостановить обновление операционной системы Windows.

Как передает Report, об этом сообщили в Службе.

Сообщается, что по всему миру наблюдается "ошибка синего экрана" (BSOD - Blue Screen of Death) на устройствах, работающих в операционной системе Microsoft Windows. Причиной катастрофического сбоя стало обновление защитного программного обеспечения Falcon Sensor компании CrowdStrike. Технический сбой в Windows привел к глобальной остановке работы по всему миру.

Служба электронной безопасности рекомендует приостановить обновление операционной системы Windows.

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