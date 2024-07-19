Служба электронной безопасности рекомендует приостановить обновление операционной системы Windows

Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта рекомендует приостановить обновление операционной системы Windows.

Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта рекомендует приостановить обновление операционной системы Windows.

Как передает Report, об этом сообщили в Службе.

Сообщается, что по всему миру наблюдается "ошибка синего экрана" (BSOD - Blue Screen of Death) на устройствах, работающих в операционной системе Microsoft Windows. Причиной катастрофического сбоя стало обновление защитного программного обеспечения Falcon Sensor компании CrowdStrike. Технический сбой в Windows привел к глобальной остановке работы по всему миру.

Служба электронной безопасности рекомендует приостановить обновление операционной системы Windows.