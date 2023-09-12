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Служба электронной безопасности рассылает СМС для обеспечения безопасности онлайн-аккаунтов граждан

Служба электронной безопасности рассылает СМС для обеспечения безопасности онлайн-аккаунтов граждан В последнее время Служба электронной безопасности совместно с мобильными операторами рассылает гражданам СМС, извещающие граждан о случаях массового взлома аккаунтов пользователей в WhatsApp и других приложениях.
ИКТ
12 сентября 2023 г. 17:55
Служба электронной безопасности рассылает СМС для обеспечения безопасности онлайн-аккаунтов граждан

Служба электронной безопасности совместно с мобильными операторами рассылает гражданам СМС, извещающие граждан о случаях массового взлома аккаунтов пользователей в WhatsApp и других приложениях.

Как передает Report, об этом сообщила Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Служба призывает граждан посредством СМС активировать двухэтапную аутентификацию для безопасности своих онлайн-аккаунтов. Инструкции по включению двухэтапной аутентификации в различных приложениях и платформах можно найти по этой ссылке.

Служба электронной безопасности и в дальнейшем продолжит рассылать гражданам информационно-просветительские СМС о существующих киберугрозах.

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Версия на азербайджанском языке Elektron Təhlükəsizlik Xidməti vətəndaşlara maarifləndirici SMS-lər göndərir

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