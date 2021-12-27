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Служба электронной безопасности предупредила о росте фишинговых атак в Азербайджане

Служба электронной безопасности предупредила о росте фишинговых атак в Азербайджане Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана предупреждает граждан о росте числа фишинговых атак, осуществляемых от имени известных компаний в канун Нового года.
ИКТ
27 декабря 2021 г. 12:23
Служба электронной безопасности предупредила о росте фишинговых атак в Азербайджане

Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана предупреждает граждан о росте числа фишинговых атак, осуществляемых от имени известных компаний в канун Нового года.

Об этом сообщили Report в Службе электронной безопасности.

Для защиты от кибератак пользователей просят соблюдать простые правила кибербезопасности:

- не переходить по подозрительным ссылкам;

- не действовать моментально по инструкции в сообщении, в котором вам предлагаются подарки, бонусы и вознаграждения, а лучше перепроверить информацию;

- не перенаправлять подозрительные СМС своим друзьям и знакомым;

- проверять достоверность информации разными средствами, а именно связываться с самими компаниями, от имени которых вы получили сообщение;

- информировать людей из вашего окружения о случаях электронной опасности, с которыми вы столкнулись.

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Версия на азербайджанском языке Elektron Təhlükəsizlik Xidməti “fişinq” kampaniyalarının artması ilə bağlı xəbərdar edir

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