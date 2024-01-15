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Служба электронной безопасности предупредила граждан о мошенниках

Служба электронной безопасности предупредила граждан о мошенниках Кибермошенники создали в соцсети Telegram фейковую страницу ОАО Kapital Bank, на которой от имени банка публикуют ложные сведения об акциях
ИКТ
15 января 2024 г. 19:20
Служба электронной безопасности предупредила граждан о мошенниках

Кибермошенники создали в соцсети Telegram фейковую страницу ОАО Kapital Bank, на которой от имени банка публикуют ложные сведения об акциях.

Об этом Report сообщили в Службе электронной безопасности.

"Для участия в акции гражданам предлагают перейти по ссылке и ввести данные своей банковской карты, после чего все личные данные попадают в руки мошенникам", - говорится в сообщении.

В Службе электронной безопасности рекомендовали гражданам быть более внимательными и проверять увиденную в соцсетях информацию об акциях и других предложениях той или иной организации непосредственно у самой организации, обратившись в ее офис или посетив официальный сайт.

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Версия на азербайджанском языке Elektron Təhlükəsizlik Xidməti bank dələduzluğu ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib

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