Служба электронной безопасности предупредила граждан о фишинговых сообщениях

Служба электронной безопасности предупредила граждан о фишинговых сообщениях, отправленных от имени ОАО Kapital Bank.

Служба электронной безопасности предупредила граждан о фишинговых сообщениях, отправленных от имени ОАО Kapital Bank.

Как сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта, в последние дни от имени Kapital Bank была создана веб-страница, при помощи которой гражданам рассылались фишинговые сообщения и предлагались денежные средства.

"Служба электронной безопасности рекомендует гражданам не доверять таким сомнительным сообщениям, не открывать подозрительные ссылки. При получении подобных рассылок и сообщений рекомендуется вначале связаться с этой организацией или зайти на ее официальный сайт, чтобы убедиться в достоверности информации", - говорится в сообщении.

Министерство также рекомендует при возникновении подобных ситуаций обратиться на горячую линию 1654, либо в Службу электронной безопасности по электронной почте [email protected]