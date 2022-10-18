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Служба электронной безопасности предупредила граждан о фишинговых сообщениях

Служба электронной безопасности предупредила граждан о фишинговых сообщениях Служба электронной безопасности предупредила граждан о фишинговых сообщениях, отправленных от имени ОАО Kapital Bank.
ИКТ
18 октября 2022 г. 18:53
Служба электронной безопасности предупредила граждан о фишинговых сообщениях

Служба электронной безопасности предупредила граждан о фишинговых сообщениях, отправленных от имени ОАО Kapital Bank.

Как сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта, в последние дни от имени Kapital Bank была создана веб-страница, при помощи которой гражданам рассылались фишинговые сообщения и предлагались денежные средства.

"Служба электронной безопасности рекомендует гражданам не доверять таким сомнительным сообщениям, не открывать подозрительные ссылки. При получении подобных рассылок и сообщений рекомендуется вначале связаться с этой организацией или зайти на ее официальный сайт, чтобы убедиться в достоверности информации", - говорится в сообщении.

Министерство также рекомендует при возникновении подобных ситуаций обратиться на горячую линию 1654, либо в Службу электронной безопасности по электронной почте [email protected]

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