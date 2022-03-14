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Служба электронной безопасности: От имени МБА распространяются фишинговые атаки

Служба электронной безопасности: От имени МБА распространяются фишинговые атаки Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта предупреждает граждан о фишинговых атаках, которые в последние дни нацелены на банки.
ИКТ
14 марта 2022 г. 12:57
Служба электронной безопасности: От имени МБА распространяются фишинговые атаки

Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта предупреждает граждан о фишинговых атаках, которые в последние дни нацелены на банки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Кибермошенники пытаются привлечь внимание людей, создавая неофициальные, но реалистичные веб-сайты, злоупотребляющие именем Международного банка Азербайджана (МБА). Так, веб-ресурс, не имеющий ничего общего с официальным сайтом банка МБА, обещает гражданам фейковую подарочную кампанию. Чтобы получить «заработанную» сумму от фейковой кампании, от пользователя требуется предоставить банковскую и другую личную информацию.

Цель состоит в том, чтобы с помощью методов социальной инженерии заманивать пользователей в ловушку и легким путем зарабатывать деньги.

"Для защиты от такого типа кибератак просим пользователей соблюдать следующие простые правила кибербезопасности:

1. Скептически относитесь к каждому полученному сообщению и не действуйте внезапно, обманувшись заманчивыми обещаниями.

2. Не верьте обещаниям подарков, бесплатных бонусов и поощрений.

3. Не переходите по подозрительным ссылкам.

4. Всегда проверяйте достоверность информации, используя различные средства связи. При получении такой ​​информации от имени какой-либо компании, учреждения или организации, прежде всего, убедитесь в правильности информации, связавшись с компанией или посетив ее официальный сайт на новой странице, открытой в веб-браузере.

5. Не пересылайте другим сообщения, в достоверности которых вы не уверены, или не доверяйте сообщениям, которые отправляются вам.

6. Сообщите окружающим о подобных электронных угрозах.

Также при столкновении с такими случаями следует обратиться в Службу электронной безопасности посредством сайта www.cert.az или электронной почты [email protected]", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоElektron Təhlükəsizlik Xidməti: "ABB-nin adından “fişinq” hücumları edilir"

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