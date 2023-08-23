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​​​​​​​Служба электронной безопасности обратилась к гражданам в связи с взломами в WhatsApp

​​​​​​​Служба электронной безопасности обратилась к гражданам в связи с взломами в WhatsApp 15:58 В последние дни наблюдаются массовые случаи взлома учетных записей пользователей в WhatsApp и других приложениях. Как сообщает Report, об этом говорится в обращении к гражданам Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и
ИКТ
23 августа 2023 г. 16:24
​​​​​​​Служба электронной безопасности обратилась к гражданам в связи с взломами в WhatsApp


В последние дни наблюдаются массовые случаи взлома учетных записей пользователей в WhatsApp и других приложениях.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении к гражданам Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В результате предварительного расследования, проведенного ведомством, было установлено, что причиной инцидента стал перехват на уровне международных SMS-операторов отправляемых пользователям OTP-кодов подтверждения.

В настоящее время Служба электронной безопасности продолжает расследование совместно с профильными ведомствами.

В Службе призвали граждан обязательно активировать функцию двухступенчатой верификации для своих учетных записей в социальных сетях, электронной почте, приложениях для обмена мгновенными сообщениями, а также на других онлайн-платформах: "Инструкцию по активации функции двухступенчатой верификации для некоторых широко используемых гражданами приложений можно найти, перейдя по ссылке", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Elektron Təhlükəsizlik Xidməti “WhatsApp”la bağlı vətəndaşlara müraciət edib

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