​​​​​​​Служба электронной безопасности обратилась к гражданам в связи с взломами в WhatsApp

15:58 В последние дни наблюдаются массовые случаи взлома учетных записей пользователей в WhatsApp и других приложениях. Как сообщает Report, об этом говорится в обращении к гражданам Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и



В последние дни наблюдаются массовые случаи взлома учетных записей пользователей в WhatsApp и других приложениях.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении к гражданам Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В результате предварительного расследования, проведенного ведомством, было установлено, что причиной инцидента стал перехват на уровне международных SMS-операторов отправляемых пользователям OTP-кодов подтверждения.

В настоящее время Служба электронной безопасности продолжает расследование совместно с профильными ведомствами.