Служба электронной безопасности обратилась к гражданам в связи с кибератаками

В настоящее время основная цель кибератак, направленных на граждан, связана с перехватом важной для них информации, особенно касающейся банковских карт.

В настоящее время основная цель кибератак, направленных на граждан, связана с перехватом важной для них информации, особенно касающейся банковских карт.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы электронной безопасности Министерства цифрового развития и транспорта Шахин Алиев.

По его словам, мошенники пользуются онлайн-объявлениями граждан о продаже продукции, создают для них ссылки через специальные программы.

Ш.Алиев добавил, что мошенники обращаются к гражданину через Whatsapp, выражают заинтересованность в покупке, задают детальные вопросы для создания достоверности: "Затем от имени "Азерпочт" гражданину отправляют ссылку о якобы осуществленной оплате и просят перейти по ссылке и ввести свои данные, чтобы получить оплату. Мы рекомендуем гражданам быть очень осторожными с подобными ссылками. Пусть имеют в виду, что у "Азерпочт" нет такой услуги".

Начальник службы подчеркнул, что еще одним видом атаки является отправка гражданам различных ссылок: "Граждане получают сообщение, что перейдя по ссылке получат деньги в рамках какой-то кампании. Зайдя на страницу, гражданин видит логотип одного из местных банков, информацию о стороне, отправившей средства, но для получения этих средств требуется ввести банковские данные. Естественно, когда гражданин вводит данные банковской карты, мошенники их перехватывают".