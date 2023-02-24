Служба электронной безопасности может оказать поддержку Академии ГТК в подготовке кадров

Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта готова оказать поддержку Академии Государственного таможенного комитета (ГТК) в подготовке кадров в сфере кибербезопасности.

Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта готова оказать поддержку Академии Государственного таможенного комитета (ГТК) в подготовке кадров в сфере кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом замначальника Службы электронной безопасности Самир Расулов сказал на церемонии открытия лаборатории приложений кибербезопасности Академии Госкомтаможни Cyber 360.

По его словам, Служба электронной безопасности может оказать поддержку Академии в сфере подготовки кадров и проведения исследований.

С.Расулов отметил, что развитие технологий, ускорение процесса цифровизации обуславливает необходимость постоянно уделять внимание кибербезопасности: "Отрадно, что в нашей стране в высших учебных заведениях, готовящих кадры в сфере кибербезопасности, создаются лаборатории подобного рода".