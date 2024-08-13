Служба электронной безопасности и Ассоциация индустрии ИКТ подписали меморандум о взаимопонимании

Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта и Ассоциация индустрии информационно-коммуникационных технологий Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании.

Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта и Ассоциация индустрии информационно-коммуникационных технологий Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Документ направлен на развитие сотрудничества в области информационной безопасности и кибербезопасности, а также совместных усилий по повышению общественного доверия в этих направлениях.

В рамках сотрудничества запланировано проведение совместных тренингов, семинаров, конференций и других мероприятий.