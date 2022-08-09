Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила о кибератаках

В последние дни информационные интернет-ресурсы Азербайджана целенаправленно подвергаются кибер-атакам.

В последние дни информационные интернет-ресурсы Азербайджана целенаправленно подвергаются кибер-атакам.

Как передает Report, об этом говорится в информации Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В Службе сообщили, что основной целью этих DDoS-атак является ограничение доступа к услугам, предоставляемым через информационные ресурсы.

"В результате атак произошли кратковременные перебои в работе некоторых служб такси, информационных интернет-ресурсов некоторых банков, СМИ и пр.

Владельцев этих ресурсов заблаговременно проинформировали о потенциальных кибератаках, оказали необходимую поддержку. В настоящее время вместе с соответствующими структурами принимаются меры по предотвращению нападений и минимизации последствий.

Учитывая, что в последнее время кибер-атаки на интернет-ресурсы нашей страны интенсифицировались, владельцам этих ресурсов рекомендуется усилить меры безопасности, постоянно осуществлять их мониторинг, и, при необходимости, временно ограничивать зарубежные запросы", - отмечается в информации структуры.