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Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила о кибератаках

Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила о кибератаках В последние дни информационные интернет-ресурсы Азербайджана целенаправленно подвергаются кибер-атакам.
ИКТ
9 августа 2022 г. 17:29
Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила о кибератаках

В последние дни информационные интернет-ресурсы Азербайджана целенаправленно подвергаются кибер-атакам.

Как передает Report, об этом говорится в информации Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В Службе сообщили, что основной целью этих DDoS-атак является ограничение доступа к услугам, предоставляемым через информационные ресурсы.

"В результате атак произошли кратковременные перебои в работе некоторых служб такси, информационных интернет-ресурсов некоторых банков, СМИ и пр.

Владельцев этих ресурсов заблаговременно проинформировали о потенциальных кибератаках, оказали необходимую поддержку. В настоящее время вместе с соответствующими структурами принимаются меры по предотвращению нападений и минимизации последствий.

Учитывая, что в последнее время кибер-атаки на интернет-ресурсы нашей страны интенсифицировались, владельцам этих ресурсов рекомендуется усилить меры безопасности, постоянно осуществлять их мониторинг, и, при необходимости, временно ограничивать зарубежные запросы", - отмечается в информации структуры.

В случае кибератак просьба обращаться на "горячую линию - 1654", сайт www.cert.az или на электронную почту [email protected]" Службы электронной безопасности.

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Версия на английском языке Electronic Security Service issues warning about cyber attacks
Версия на азербайджанском языке Elektron Təhlükəsizlik Xidməti kiberhücumlarla bağlı xəbərdarlıq yayıb

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