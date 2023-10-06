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Следующий Международный астронавтический конгресс пройдет в Турции

Следующий Международный астронавтический конгресс пройдет в Турции В 2026 году Международный астронавтический конгресс пройдет в Турции.
ИКТ
6 октября 2023 г. 14:18
Следующий Международный астронавтический конгресс пройдет в Турции

В 2026 году Международный астронавтический конгресс пройдет в Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета директоров "Азеркосмоса" Самеддин Асадов на мероприятии в рамках 74-го Международного астронавтического конгресса (IAC2023) в Баку.

С.Асадов выразил благодарность всем участникам и спонсорам мероприятия, состоявшегося в выставочном павильоне "Азеркосмоса".

Отметим, что выбор страны, где будет проходить Международный астронавтический конгресс в 2026 году, должен был состояться сегодня, 6 октября.

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Версия на английском языке Türkiye to host International Astronautical Congress in 2026
Версия на азербайджанском языке Növbəti Beynəlxalq Astronavtika Konqresi Türkiyədə keçiriləcək

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