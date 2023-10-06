Следующий Международный астронавтический конгресс пройдет в Турции

В 2026 году Международный астронавтический конгресс пройдет в Турции.

В 2026 году Международный астронавтический конгресс пройдет в Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета директоров "Азеркосмоса" Самеддин Асадов на мероприятии в рамках 74-го Международного астронавтического конгресса (IAC2023) в Баку.

С.Асадов выразил благодарность всем участникам и спонсорам мероприятия, состоявшегося в выставочном павильоне "Азеркосмоса".

Отметим, что выбор страны, где будет проходить Международный астронавтический конгресс в 2026 году, должен был состояться сегодня, 6 октября.